Dopo i primi due turni, si avvicinano gli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo 2026, dove due tennisti italiani sono riusciti a qualificarsi tra i migliori sedici del tabellone di singolare. Bertolucci ha commentato la situazione dei giocatori italiani, sottolineando che la sconfitta di Cobolli rappresenta un risultato negativo, mentre Musetti non ha subito una tragedia. Per quanto riguarda Berrettini, si evidenzia che il suo obiettivo principale resta il recupero fisico.

Archiviati i primi due turni è tempo di ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo 2026, con due tennisti azzurri che sono entrati nei migliori 16 del tabellone di singolare. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono attesi in campo nella giornata odierna sui campi in terra battuta del Country Club monegasco, mentre ieri sono usciti di scena Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. “ Ha giocato la classica partita di un giocatore che rientra dopo parecchio tempo. Poca fiducia, poca sicurezza, qualche sprazzo fantastico, però purtroppo tanti errori, contro un avversario con cui si può perdere, un giocatore vero e di personalità che giocava peraltro in casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bertolucci: “Nessuna tragedia per Musetti, sconfitta grave per Cobolli. Berrettini deve solo stare bene”

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Musetti e Berrettini eliminati a Indian Wells, Cobolli al terzo turnoINDIAN WELLS (USA) - Esordio con sconfitta per Lorenzo Musetti nel "BNP Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione (montepremi 9.