Berrettini Vavassori-Heliovaara Patten oggi ATP Montecarlo 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si svolge l'incontro tra le coppie BerrettiniVavassori e HeliovaaraPatten negli ottavi di finale del torneo ATP di Montecarlo 2026. La partita si gioca sul campo principale e sarà visibile in diretta streaming e su alcuni canali televisivi dedicati agli eventi sportivi. L'incontro rappresenta una delle sfide più attese di questa fase del torneo, con in palio l'accesso ai quarti di finale.

Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, inseriti in tabellone, grazie ad una wild card, affrontano la coppia formata dal finlandese Harry Heliovaara e dal britannico Henry Patten, titolari della testa di serie numero tre. Nel match di primo turno i due azzurri si sono imposti al match tie-break sulla coppia formata dall’australiano Alex de Minaur e dal britannico Cameron Norrie uscendo prepotentemente alla distanza dopo un inizio di match troppo contratto. Il giocatore romano accompagna Vavassori in questo torneo a causa dell’assenza di Bolelli, colpito nei giorni scorsi dalla perdita del padre. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Berrettini e Vavassori battono De Minaur e Norrie e raggiungono gli ottavi a Monte-Carlo dove affronteranno Heliovaara e Patten, subito fuori Arnaldi contro Giron, la classifica è impietosa per il sanremese #tennisitaliano - facebook.com facebook

#Tennis Al #RolexMonteCarloMasters Matteo #Berrettini e Andrea #Vavassori vincono l'esordio nel doppio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie per 6-4, 4-6, 10-4. Domani, agli ottavi, gli azzurri affronteranno il duo Heliovaara/P x.com