Berrettini riscopre il vero Matteo e fa un brutto scherzo a Verdone

Durante un soggiorno a Monte Carlo, Matteo Berrettini ha deciso di organizzare uno scherzo a Carlo Verdone, coinvolgendo anche Daniil Medvedev. La scena ha richiamato una tipica situazione di commedia, con Verdone protagonista di un episodio che ha attirato l’attenzione di chi ha assistito. L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di incontri tra sportivi e celebrità, spesso caratterizzati da momenti di leggerezza e improvvisazione.

Che vita da Carlo. Sembrava, quella di Monte Carlo, davvero una puntata della serie Tv, e Daniil Medvedev il perfetto protagonista di quelle storie che solo Carlo Verdone sa raccontare. I due - tra l'altro - sono amici, ed ecco perché Berrettini dopo l'incredibile doppio 6-0 inflitto al russo ha scritto sulla telecamera «scusa Carlo V.». Anche se a scusarsi avrebbe dovuto essere il suo avversario. «Ho giocato una delle migliori partite della mia vita», e ti credo: vista dalla parte di Matteo non fa una grinza. Anche perché il romano ha giocato bene davvero, come forse non si vedeva da un po': «Durante il match stavo pensando che, quando giocai contro Daniil la penultima volta, all'ATP Cup, avevo la stessa sensazione che, secondo me, ha avuto lui oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Berrettini riscopre il vero Matteo e fa un "brutto" scherzo a Verdone Pronostico Lipsia-Borussia Dortmund: la Champions fa un brutto scherzoLipsia-Borussia Dortmund è una partita valida per la ventitreesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili... Leggi anche: La rete fa un brutto scherzo al Comune brianzolo che diventa una "città fantasma"