Berrettini pasticcia al servizio e perde a Montecarlo | Fonseca va ai quarti È il più giovane a riuscirci dopo Nadal

Durante il torneo di Montecarlo, Matteo Berrettini ha affrontato Joao Fonseca nel suo incontro di secondo turno. Il tennista italiano ha commesso errori al servizio, perdendo in due set e quindi eliminato dalla competizione. Fonseca, che ha vinto l'incontro, ha raggiunto i quarti di finale e si è qualificato come il più giovane a farlo dopo Rafael Nadal in questa edizione del torneo.

Matteo Berrettini perde in due set contro il giovane Joao Fonseca e saluta il Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro – reduce da una bella prestazione contro Medvedev al secondo turno, con un doppio bagel – è uscito sconfitto 6-3 6-2 in un’ora e 13 minuti nella sfida contro Fonseca, che a 19 anni e 227 giorni diventa il più giovane a raggiungere i quarti di finale a Montecarlo da Rafael Nadal (18 anni e 312 giorni) nel 2005. Per Berrettini è stata una giornata storta: il tennista italiano non ha mai trovato continuità al servizio – chiudendo con il 45%, troppo poco per uno come lui – e soprattutto Fonseca è stato bravissimo a neutralizzare da subito il suo diritto, suo colpo migliore, tenendo una certa regolarità nel suo tennis nel corso di tutta la partita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Berrettini pasticcia al servizio e perde a Montecarlo: Fonseca va ai quarti. È il più giovane a riuscirci dopo Nadal Leggi anche: Berrettini eliminato da Fonseca, il brasiliano vola ai quarti dell’Atp Montecarlo 2026 LIVE Berrettini-Fonseca 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: brasiliano solido al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11. LIVE Berrettini-Fonseca 3-6, 2-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro poco efficace al servizio, domina il brasilianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE ... oasport.it Berrettini e la battuta che fa impazzire Montecarlo: Servo come mio padre. Il tutto davanti al papà...Il tennista romano dopo la vittoria netta su Daniil Medvedev si è fermato agli ottavi di finale, sconfitto in due set da Joao Fonseca ... corrieredellosport.it