Berrettini eliminato da Fonseca il brasiliano vola ai quarti dell’Atp Montecarlo 2026

Matteo Berrettini è stato eliminato agli ottavi di finale dell’ATP di Montecarlo 2026, dopo aver perso contro il brasiliano Joao Fonseca. L’incontro si è concluso con un punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e quindici minuti. Fonseca, che attualmente occupa la posizione numero 40 nel ranking mondiale, ha conquistato così il passaggio ai quarti di finale del torneo.

Si conclude la corsa di Matteo Berrettini all’ Atp di Montecarlo 2026. L’azzurro è stato battuto agli ottavi dal giovane brasiliano Joao Fonseca, numero 40 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 15?. Per il sudamericano si tratta del suo primo approdo ai quarti in un Masters 1000. Oggi in campo anche Sinner contro il ceco Machac. https:x.comROLEXMCMASTERSstatus2042191854553248189 Il 29enne azzurro, numero 90 del ranking, saluta così il “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, dopo aver superato Bautista (che si è ritirato) al primo turno ed eliminato il russo Medvedev con un doppio 6-0 al secondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Berrettini eliminato da Fonseca, il brasiliano vola ai quarti dell’Atp Montecarlo 2026 LIVE Berrettini-Fonseca 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: brasiliano solido al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11. LIVE Berrettini-Fonseca 3-6, 2-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro poco efficace al servizio, domina il brasilianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Matteo Berrettini - Joao Fonseca al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Berrettini agli ottavi: Medvedev dominato 6-0, 6-0; Berrettini-Fonseca vale un posto nei quarti: quando e dove vederla; ATP Montecarlo 2026, Fonseca e Machac sulla strada di Berrettini e Sinner. ATP Montecarlo: Berrettini cede il passo in due set a un brillante FonsecaFonseca gioca una partita ordinata e lascia cinque game a Berrettini, abbandonato dal servizio. Primo quarto di finale 1000 per il brasiliano ... ubitennis.com Berrettini-Fonseca diretta Montecarlo: l'azzurro eliminato agli ottavi di finale LIVEL'azzurro affronta il giovane tennista brasiliano per centrare un posto nei quarti nel torneo del Principato: tutti gli aggiornamenti ... corrieredellosport.it Finisce qui l'avventura di Matteo Berrettini nell'ATP di Montecarlo. Il giovane Fonseca mostra tutto il suo talento e chiude il match con un 6-3; 6-2; senza storia. Un vero peccato dopo l'exploit contro Medvedev che faceva sperare in un Matteo nelle condizioni fis - facebook.com facebook Montecarlo Atp, Berrettini in campo con Fonseca. Zverev affronta Bergs, per Alcaraz c’è Etcheverry x.com