Bernardeschi crede nella rimonta del Bologna | Non siamo inferiori la partita è ancora aperta

Dopo la sconfitta interna contro una squadra straniera, un calciatore del Bologna ha espresso fiducia nella possibilità di recuperare nel ritorno. Ha dichiarato che la partita non è ancora conclusa e che tutto può ancora cambiare, sottolineando la sua convinzione che la squadra non sia inferiore agli avversari. Le sue parole riflettono un ottimismo rivolto alla prossima sfida, che potrebbe ancora riservare sorprese.