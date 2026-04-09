Bergamo miracolo chirurgico | 3 trapianti di fegato in un weekend

Tra le ore 04:00 di sabato 4 aprile e la sera di domenica 5 aprile, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha eseguito tre trapianti di fegato in meno di due giorni. L’ospedale ha portato a termine questa sequenza di interventi in un arco di tempo di circa 48 ore. L’attività si è svolta senza interruzioni e ha coinvolto diversi team medici specializzati.

Tra le ore 04:00 di sabato 4 aprile e la serata di domenica 5 aprile, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha gestito una sequenza straordinaria di tre trapianti di fegato in meno di due giorni. Mentre la comunità celebrava le festività pasquali, i reparti chirurgici della struttura lombarda hanno affrontato un carico di lavoro intensivo, coordinando prelievi d’organi e interventi complessi per tre diversi pazienti. La cronologia di un weekend di emergenze chirurgiche. Tutto è iniziato nelle prime ore del Venerdì Santo, quando alle 3 di notte è scattata la procedura per il primo prelievo. Un donatore segnalato da un altro presidio sanitario della Lombardia ha permesso l’avvio delle operazioni che hanno portato l’organo a destinazione all’alba di sabato 4 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo, miracolo chirurgico: 3 trapianti di fegato in un weekend A Pasqua maratona salvavita all’ospedale di Bergamo: tre trapianti di fegato in meno di 48 oreBergamo, 9 aprile 2026 – Mentre l’Italia era impegnata nelle celebrazioni di Pasqua, le sale operatorie dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo... Leggi anche: Pasqua, tre trapianti di fegato in 48 ore a Bergamo. Al «Papa Giovanni» salvate tre vite