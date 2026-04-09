I benzinai della Versilia esprimono preoccupazione per la possibilità di domeniche senza auto durante l'estate, temendo che questa scelta possa causare disagi significativi. La situazione attuale vede un incremento dei prezzi dei carburanti e timori di riduzioni nelle forniture che potrebbero portare a un ritorno alle restrizioni degli anni Settanta. La questione coinvolge direttamente i distributori e i clienti, con l’orizzonte di una stagione estiva che si preannuncia complicata.

Viareggio, 9 aprile 2026 – Rischio austerity. I cittadini sono sotto pressione per gli aumenti del costo dei carburanti e anche per un eventuale calo dei rifornimenti ai distributori che porterebbe indietro il Paese all’austerity degli anni Settanta. Alessandro Vietina ( nella foto ), presidente della Faib Confesercenti e gestore della stazione di servizio Q8 in viale Einaudi angolo via Buonarroti, fa il punto della situazione. https:www.lanazione.itcronacaryanair-taglia-collegamenti-ecco-gli-aeroporti-coinvolti-b220lwvm Come sta vivendo la categoria questo scenario? “Sono state settimane difficili e complicate per noi che diamo un servizio. Abbiamo verificato un calo di clienti nei nostri impianti, ma anche per loro è stato stato difficile: sono sottoposti psicologicamente ad una forte pressione per l’aumento dei prezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benzinai preoccupati per l’estate in Versilia: “Domeniche senza auto? Per noi sarebbe il caos”

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Rabiot sprona il Milan: “Siamo gli unici a tenere aperto il campionato, senza di noi l’Inter sarebbe sola”In un clima di grande euforia post-partita, Adrien Rabiot si è concesso ai microfoni della stampa per analizzare il momento magico del Milan dopo il...

Temi più discussi: Benzinai preoccupati per l’estate in Versilia: Domeniche senza auto? Per noi sarebbe il caos; L'Italia taglia le accise, benzinai preoccupati; Benzinai preoccupati: Scenari imprevedibili. Prezzi: la nuova mappa; Il leader dei benzinai torinesi: Ora il carburante non manca ma il prezzo continua a salire.

Benzinai preoccupati per l’estate in Versilia: Domeniche senza auto? Per noi sarebbe il caosAlessandro Vietina (Faib Confesercenti) dà voce all’ansia dell’intero settore: Bloccare le auto, in estate, significherebbe bloccare l’economia del territorio ... lanazione.it

Il leader dei benzinai torinesi: Per ora il carburante non manca ma il prezzo continua a salireVincenzo Nettis, presidente di Faib Torino: È vero, le impennate sono rapide e il ritorno a quotazioni normali sarà lento ma per noi benzinai non ci sono ... torino.repubblica.it

Distributori nel mirino dei ladri nel Parmense: tornano i colpi ai self service mentre crescono i prezzi. Benzinai preoccupati tra caro carburanti e rischio furti. Segui il TGparma alle 12:45 e alle 19:25 oppure visita il nostro sito www.12tvparma.it #furti #carburan - facebook.com facebook