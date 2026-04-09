Dopo la recente tregua in Medio Oriente, i mercati energetici mostrano segnali di stabilità, ma il prezzo della benzina al distributore non subirà riduzioni a breve termine. Nonostante le aspettative di un calo, le quotazioni della benzina rimangono relativamente alte e non si prevedono variazioni immediate nei prezzi praticati ai distributori. La situazione internazionale continua a influenzare i costi dei carburanti destinati agli automobilisti italiani.

I mercati tirano un sospiro di sollievo dopo la tregua in Medio Oriente, ma per gli automobilisti i benefici tardano ad arrivare. I prezzi di benzina e diesel restano elevati, confermando il cosiddetto effetto “ rockets and feathers ”: salgono rapidamente durante le crisi, ma scendono con estrema lentezza quando le tensioni si allentano. Prima del conflitto, la benzina si attestava intorno a 1,65 euro al litro e il gasolio a 1,75. Oggi, invece, i valori sono sensibilmente più alti: la verde sfiora 1,79 €l, mentre il diesel ha superato quota 2,18 €l, incidendo pesantemente sui costi di trasporto e sulla spesa quotidiana. Nonostante l’aumento, i livelli restano inferiori ai picchi storici del 2008, quando il greggio raggiunse i 150 dollari al barile, e del 2022, segnato dall’impennata del gas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Benzina, il costo al distributore non diminuirà a breve: cosa ci aspetta

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I prezzi carburanti salgono, diesel in autostrada sopra 2,2 euro e benzina a 1,8 - facebook.com facebook

Salgono i prezzi dei carburanti, gasolio in autostrada sopra 2,2 euro. Su strada la benzina al self in media a 1,792 euro, diesel a 2,184 euro al litro ROMA #ANSA x.com