Benzema fa volare Inzaghi | tripletta clamorosa con l’Al Hilal

In una partita valida per il campionato locale, l’Al Hilal ha ottenuto una vittoria schiacciante contro l’Al Kholood, chiudendo sul risultato di 6-0. Karim Benzema ha siglato tre reti e fornito un assist, contribuendo in modo decisivo al successo della squadra. La tripletta dell’attaccante francese ha attirato l’attenzione, portando la squadra in una posizione di vantaggio nella classifica.

L’Al Hilal travolge l’Al Kholood con un netto 6-0, trascinato da uno straordinario Karim Benzema, autore di una tripletta e anche di un assist. Ottima prova pure per Sergej Milinkovi?-Savi?, che contribuisce con due passaggi decisivi. Grazie a questo successo, la squadra guidata dall’ex allenatore dell’Inter accorcia le distanze e si porta a soli due punti dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, attualmente in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Benzema fa volare Inzaghi: tripletta clamorosa con l’Al Hilal Leggi anche: Benzema, debutto show con l’Al-Hilal: tripletta nel 6-0 di Simone Inzaghi Benzema fa volare Inzaghi: gol di tacco e tripletta all'esordioNella sua partita d'esordio per l'Al Hilal di Simone Inzaghi, Karim Benzema ha subito dimostrato di poter spostare gli equilibri: tripletta all'Al...