Benvenuti allo Scopetone Lounge | sali sudi… e trovi il divano

Lo Scopetone Lounge è un locale noto per la sua atmosfera informale e il suo stile diretto. Salire al suo interno richiede impegno fisico, tra scale ripide e ambienti caldi, dove i clienti si trovano a sudare e a muoversi con fatica. L’esperienza si conclude spesso con il relax di un divano, un rifugio dopo la fatica fatta per raggiungerlo. La descrizione di questo locale mette in evidenza il suo carattere schietto e senza preamboli.

Oh, qui si rasenta il genio. O la presa in giro, che a volte è la stessa cosa. Salire allo Scopetone è roba seria: gambe che urlano, fiato corto, sudore che scende negli occhi. E quando finalmente arrivi in cima, ti aspetti il silenzio, il verde, magari una panchina discreta. Invece no: ti trovi un divano arancione da salotto anni ’60, piazzato lì come se qualcuno avesse sbagliato uscita dall’IKEA. Un coso che pare urlare “guardami!” più forte delle tue cosce in acido lattico. E non è finita, perché il divanetto parla. O meglio, qualcuno ci ha scritto sopra con l’aria di chi sta lasciando un testamento esistenziale: “qui inchiodai la mia anima alla terra. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Benvenuti allo Scopetone Lounge: sali, sudi… e trovi il divano Goggia, la medaglia della ragione: la mamma Giuliana sul divano, il no allo psicologo. Così Sofia ha vinto il bronzo che mancavaTiene per un po’ il broncio, poi si scioglie per raccontare «una prova alla Goggia». Leggi anche: Tifosi con la canna da pesca e crioterapia nel frigobar: benvenuti allo stadio in Laos