Benevento in Serie B e spuntano subito i gadget falsi | maxi sequestro della Finanza

Nella città di Benevento, le forze dell’ordine hanno sequestrato un’intera merce contraffatta in un negozio situato nel centro. Si tratta di gadget ufficiali del Benevento Calcio, tutti risultanti falsi. L’operazione è avvenuta nell’ambito di controlli mirati a contrastare la vendita di prodotti non autorizzati. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata, mentre la merce è stata posta sotto sequestro.

Un intero negozio di gadget del Benevento Calcio, tutti falsi. Il sequestro della Guardia di Finanza in pieno centro nel capoluogo sannita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Pikachu e Hello Kitty falsi per Carnevale, maxi sequestro a Roma: bigiotteria e gadget pericolosiÈ di oltre un milione di articoli di bigiotteria e accessori di abbigliamento contraffatti sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla... Leggi anche: Maxi sequestro di falso merchandising del Benevento: blitz della Guardia di Finanza Temi più discussi: Benevento in paradiso! Stende la Salernitana e torna in B dopo tre anni: la cavalcata trionfale; Calcio: il Benevento torna in serie B dopo tre anni; Il Benevento torna in Serie B dopo tre anni: la cavalcata con Floro Flores e la vittoria decisiva a Salerno; Benevento in Serie B: le emozioni dei tifosi al Parco De Mita nel giorno della Pasquetta. Benevento in Serie B, e spuntano subito i gadget falsi: maxi sequestro della FinanzaUn intero negozio di gadget del Benevento Calcio, tutti falsi. Il sequestro della Guardia di Finanza in pieno centro nel capoluogo sannita. fanpage.it Benevento neo promosso in serie B ed arrivano i gadget contraffattiLunedì scorso il Benevento è stato promosso in serie B ed ecco che sono già arrivati i gadget contraffatti. (ANSA) ... ansa.it Benevento. La sentenza per Olindo Castelluccio: il fatto non costituisce reato #Benevento - facebook.com facebook Vigorito, 'mi prendo merito di essere rimasto per riportare il Benevento in B'. 'Sono rimasto per amore di questa città senza bisogno di apparire' #ANSA x.com