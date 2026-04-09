Nella settimana dall’11 al 17 aprile 2026, le puntate di Beautiful si concentrano sui festeggiamenti del 4 luglio, durante i quali si verificano tensioni tra i personaggi. La serie, trasmessa ogni giorno nel daytime su Canale 5, continuerà a offrire nuovi sviluppi, mantenendo alta l’attenzione dei fan. Le anticipazioni suggeriscono che la narrazione si arricchirà di colpi di scena legati alle conseguenze delle celebrazioni e ai rapporti tra i protagonisti.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? La serie tv americana è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella settimana dall’11 al 17 aprile e – complice una programmazione 7 giorni su 7 – promette di sorprendere i tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo i preparativi per i festeggiamenti del 4 luglio. La ricorrenza vedrà tutti i membri della famiglia Forrester riuniti a casa di Eric. Alla festa parteciperanno anche Brooke e Hope, e proprio quest’ultima sarà costretta a fare un esame sulle sue scelte passate. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame settimanali Beautiful: una festa carica di tensioni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dall’11 al 17 aprile 2026: festeggiamenti del 4 luglio segnati da forti tensioni

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