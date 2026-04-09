Nella settimana dall’11 al 17 aprile 2026, la soap opera americana si prepara a mostrare nuovi sviluppi nelle sue trame. I festeggiamenti del 4 luglio saranno accompagnati da tensioni che influenzeranno i personaggi principali. La programmazione, che prevede appuntamenti quotidiani, continuerà a proporre colpi di scena destinati a coinvolgere il pubblico fedele e a mantenere alta l’attenzione sugli eventi che si svolgono dietro le quinte.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? La serie tv americana è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella settimana dall’11 al 17 aprile e – complice una programmazione 7 giorni su 7 – promette di sorprendere i tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo i preparativi per i festeggiamenti del 4 luglio. La ricorrenza vedrà tutti i membri della famiglia Forrester riuniti a casa di Eric. Alla festa parteciperanno anche Brooke e Hope, e proprio quest’ultima sarà costretta a fare un esame sulle sue scelte passate. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame settimanali Beautiful: una festa carica di tensioni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dall’11 al 17 aprile 2026: festeggiamenti del 4 luglio segnati da forti tensioni

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Beautiful, anticipazioni settimanali dall’11 al 17 aprile 2026: festeggiamenti del 4 luglio segnati da forti tensioniFesta del 4 luglio segnata da forti tensioni: trame puntate italiane Beautiful in onda dall'11 al 17 aprile su Canale 5. superguidatv.it

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