Nell’episodio di oggi di Beautiful, in onda su Canale 5, si assisterà a un momento di forte emozione per Poppy, che attraversa un crollo emotivo. Nel frattempo, si scopre che la donna nasconde alcuni segreti, i quali potrebbero influenzare le vicende dei personaggi coinvolti. La puntata promette di portare nuove rivelazioni e tensioni tra i protagonisti della serie.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 9 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che in molti appariranno sconvolti a causa dell'inaspettata morte di Tom Starr, l'uomo si è sentito male a Il Giardino dopo aver suonato e per lui non c'è stato nulla da fare. Hope informerà Thomas della morte che ha celebrato il matrimonio di Deacon e Sharp, causata da un'overdose. Suo padre è sconvolto per il tragico accaduto, soprattutto perché era sicuro che si fosse disintossicato. Anche Poppy dovrà fare i conti con ferite del passato mai guarite. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 9 aprile 2026: Poppy ha un crollo emotivo, la donna nasconde dei segreti

Beautiful, anticipazioni 2 aprile 2026: Poppy angosciata, nuovi misteriosi segreti in vistaNuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 2 aprile 2026, su Canale 5.

Beautiful, anticipazioni 7 aprile 2026: Poppy ripensa al litigio con Tom, lei non sa che è mortoNuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 7 aprile 2026, su Canale 5.

Temi più discussi: Beautiful, le anticipazioni di giovedì 9 aprile 2026: Hope si dichiara a Thomas; Beautiful, le trame dal 6 al 12 aprile 2026; Beautiful: anticipazioni da lunedì 6 a sabato 11 aprile! La morte di Tom sconvolge tutti; Beautiful, le anticipazioni di giovedì 2 aprile 2026: Hope si dichiara a Thomas (ma è tardi).

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Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 aprile 2026: Poppy crolla, la verità su lei e Tom verrà scoperta?Vediamo le anticipazioni della puntata di Beautiful del 9 aprile 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5. msn.com

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