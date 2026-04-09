BdM vola con utili a +42% | lo Stato prepara la vendita della banca

BdM Banca registra un aumento degli utili del 42% e si prepara alla privatizzazione. L’istituto, salvato con fondi pubblici in passato, è ora vicino a essere venduto. La procedura si avvicina alla fase finale, con Bernardo Mattarella che guida il processo. La banca pugliese ha riportato risultati positivi e si avvia verso un passaggio di proprietà privato.

La privatizzazione di BdM Banca, l’istituto pugliese precedentemente salvato con fondi pubblici, si avvia verso la fase conclusiva sotto la guida di Bernardo Mattarella. L’obiettivo di Invimit è trasformare l’asset risanato in una vendita che permetta allo Stato di recuperare quanto investito, dopo un percorso di stabilizzazione volto a rendere la banca appetibile per i grandi gruppi finanziari. I numeri della rinascita: il bilancio 2025 e la strategia di de-risking. Il passaggio da istituto sull’orlo del fallimento a soggetto industriale solido emerge chiaramente dai dati dell’ultimo esercizio. Nel 2025, BdM ha generato un utile di 31,83 milioni di euro, segnando una crescita del 42,1% rispetto ai periodi precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BdM vola con utili a +42%: lo Stato prepara la vendita della banca Catl vola: utili +42% per il gigante delle batterie per auto elettricheIn un mercato automotive in cui tutti i big storici presentano bilanci in chiaroscuro, il colosso cinese delle batterie per auto elettriche Catl... Banca Mps vola nel futuro. Utili record, nuovi mercati. Meloni: Governo fuoriFino a non troppi anni fa, la prospettiva era limitata a una dimensione di àmbito regionale, nella migliore delle ipotesi.