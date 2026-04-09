BdM cessione più vicina Mattarella centra il target

La vendita di BdM Banca, ex Popolare di Bari, si avvicina. La banca, che è stata ripulita dopo l'intervento pubblico, sta per cambiare proprietà. La procedura di cessione è in corso e si avvicina alla conclusione, con il presidente che ha annunciato di aver raggiunto gli obiettivi prefissati. La trattativa si svolge tra le parti interessate e le autorità di vigilanza.

La cessione di BdM Banca, l'ex Popolare di Bari risanata dopo il salvataggio pubblico, entra in una fase decisiva e mette in luce il lavoro svolto negli ultimi anni dall'ad della controllante Invimit, Bernardo Mattarella (in foto), protagonista della normalizzazione dell'istituto e oggi chiamato a chiudere il cerchio con una privatizzazione che consenta allo Stato di recuperare l'investimento. Il percorso costruito sotto la sua regia ha trasformato una banca sull'orlo del default in un asset appetibile per il mercato, ma i potenziali acquirenti guardano con attenzione ai fondamentali e non disdegnerebbero un ulteriore rafforzamento patrimoniale prima della cessione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - BdM, cessione più vicina. Mattarella centra il target Bari, spunta un’ipotesi clamorosa! Cessione vicina? Contatto in agenda con un fondo canadeseMercato Milan, frenata dal Brasile per Andrè: il Corinthians non apre al trasferimento e definisce insufficiente la proposta Rinnovo Vlahovic, la... La crisi della Edim di Villasanta: spuntano tre compratori, Bosch vicina alla cessioneVillasanta (Monza e Brianza) – Cassa e fermo produttivo da Pasqua, ma spuntano tre compratori, con uno “le trattative sono in stato avanzato”. Argomenti più discussi: BdM, cessione più vicina. Mattarella centra il target; Cessione BdM Banca, lo Stato può recuperare il costo del salvataggio. BdM, cessione più vicina. Mattarella centra il targetIl Mef potrebbe realizzare un'altra plusvalenza. Credem interessato. Iccrea e Agricole alla finestra ... ilgiornale.it Crédit Agricole è davvero interessata a comprare BdM (ex Popolare di Bari)?BdM (ex Popolare di Bari) verso la privatizzazione. Crédit Agricole e altri gruppi osservano il dossier. msn.com Come può guadagnarci il Mef Cessione BdM Banca, lo Stato può recuperare il costo del salvataggio x.com Buona Pasqua dal team di BDM Associati #pasqua #team - facebook.com facebook