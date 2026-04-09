Nel mondo dei fumetti, Batman è noto per aver affrontato molte avventure diverse, spesso distanziandosi dalla continuity classica. Recentemente, una storia intitolata

Batman, uno dei personaggi più versatili del panorama fumettistico, è stato spesso protagonista di storie slegate dalla continuity, che giocando col suo particolare universo lo pongono in situazioni particolari e atipiche rispetto al classico contesto di riferimento. Tra queste rientra sicuramente Batman – Luna piena, in cui lo sceneggiatore Rodney Barnes immagina il cavaliere oscuro fronteggiare un lupo mannaro, il tutto illustrato da Stevan Subic, ai più già noto per le tavole di Enigmista: Anno uno (scritto dall’attore Paul Dano ). Per l’occasione, Panini Comics ha pubblicato la storia in un volume cartonato di altissima qualità con sovracoperta e cover impreziosite da un effetto che le rende fosforescenti al buio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Batman – Luna piena: la maledizione del licantropo

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