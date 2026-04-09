Bat accuse | indebita compensazione di crediti d’imposta fittizi e riciclaggio un arresto e sequestri per oltre un milione di euro Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha effettuato un'operazione che ha portato all'arresto di una persona e al sequestro di oltre un milione di euro. Le indagini, condotte dalla Procura di Trani, hanno accertato l’indebita compensazione di crediti d’imposta fittizi e il riciclaggio di denaro. Nell’ambito delle attività, sono stati eseguiti diversi sequestri e un arresto, nell’ambito di un’indagine in corso.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Procura della Repubblica di Trani ha chiesto ed ottenuto un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere ed un decreto di sequestro preventivo per equivalente, con indagini affidate ai Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani; i provvedimenti sono stati adottati nei confronti dei rappresentanti, di fatto e di diritto, di una società del settore edilizio, a fronte di una contestata indebita compensazione di crediti fiscali fittizi relativi al c.d. “Bonus Renzi”, per un valore complessivo superiore ad 1 milione di euro, peraltro oggetto di riciclaggio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bat, accuse: indebita compensazione di crediti d’imposta fittizi e riciclaggio, un arresto e sequestri per oltre un milione di euro Guardia di finanza Leggi anche: Accusa, riciclaggio: 68 indagati, sequestri anche in Puglia. Truffa informatica da un milione e mezzo di euro Guardia di finanza Fatture false e crediti d’imposta indebiti: sequestri per oltre 188mila euro a due imprenditori del SannioIndagini della Guardia di Finanza partite da un controllo INPS: ipotesi di fatture false e indebite detrazioni per lavori di efficientamento... Bat, accuse: indebita compensazione di crediti d’imposta fittizi e riciclaggio, un arresto e sequestri per oltre un milione di euro Guardia di finanzaLa Procura della Repubblica di Trani ha chiesto ed ottenuto un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere ed un decreto di sequestro preventivo per equivalente, con indagini affidat ... noinotizie.it Contrasto alle indebite compensazioni: limiti, esclusioni e controlliLa legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) interviene nuovamente sul contrasto alle compensazioni indebite, riducendo da 100.000 a 50.000 euro la soglia di debiti iscritti a ruolo che preclude ... ipsoa.it