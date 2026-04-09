Un nuovo regolamento mira a contrastare le false recensioni online e le truffe di autoproclamati esperti, richiedendo che i pareri siano supportati da una memoria recente e dallo scontrino di acquisto. La normativa intende distinguere chiaramente i consigli autentici da quelli fasulli, ponendo limiti alle pratiche ingannevoli diffuse nel web. La fine delle recensioni false e delle opinioni scritte per noia o vendetta sembra ormai vicina.

L a fine dell’era delle recensioni false e selvagge come dei commenti scritti per ripicca o per noia sembra essere finalmente arrivata. Con l’entrata in vigore della nuova normativa, il sistema dei giudizi online per alberghi e ristoranti cambia pelle, stabilendo un principio semplicissimo: se si vuole dare una opinione sulla struttura, bisogna aver vissuto l’esperienza e farlo mentre il ricordo è ancora vivido. L’obiettivo è chiaro: proteggere chi lavora onestamente e garantire a chi viaggia o esce a cena che ciò che legge online corrisponda alla realtà. Il miglior ristorante al mondo? È a Barcellona e vi invita a “Disfrutar” X Recensioni false online di hotel e ristoranti, il nuovo galateo: giudizio entro 30 giorni e scontrino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Basta inganni sul web: per scrivere un parere servirà memoria fresca e uno scontrino. Ecco come il nuovo regolamento cercherà di distinguere i consigli autentici dalle trappole dei finti esperti

Inganni sempre più avanzati: i consigli per difendersi dalle truffe onlineCome riconoscere i comportanti sospetti di chi chiama o invia messaggi ormai molto realistici: diffidare dalle promesse inattese e dalle richieste di...

Un viaggio gastronomico tra i sapori più autentici della memoria, ecco il Carnevale Partenopeo al Ristorante RescignoNAPOLI – Il Carnevale non è solo una festa di colori e maschere, ma soprattutto un rito culinario che affonda le radici nel cuore della tradizione...