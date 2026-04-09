Basket serie B Oleggio perde a casa di SocialOsa Milano

Nel campionato di basket di serie B, la squadra di Oleggio ha subito una sconfitta in casa contro SocialOsa Milano. Gli avversari hanno preso il comando nel corso della partita e alla fine sono riusciti ad arrivare alla vittoria. Il punteggio finale appare più severo rispetto a quanto accaduto durante il match, che ha visto comunque una battaglia combattuta dai padroni di casa.

Gli avversari emergono alla distanza e gli Squali devono cedere, sebbene il punteggio finale sia troppo severo rispetto alla battaglia giocata. Nella 12esima partita del girone di ritorno l'Oleggio Magic Basket (in gran parte rimaneggiato) perde contro SocialOsa Milano 86-71.Per SocialOsa ci sono. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Oleggio Basket, Squali in trasferta a casa di Bocconi Milano Leggi anche: Basket serie B, Oleggio a casa della capolista Sangiorgese Temi più discussi: Basket, B Interregionale: Oleggio stasera a Milano contro Social Osa per difendere il quinto posto; Basket, Scotti a Pizzighettone contro la difesa più forte del torneo. Il coach suona la carica; Serie B - Oleggio Magic cede alla distanza in casa del SocialOsa; Oleggio Magic, mercoledì a casa di Social Osa Milano. Basket serie B, Oleggio perde a casa di SocialOsa MilanoGli avversari emergono alla distanza e gli Squali devono cedere, sebbene il punteggio finale sia troppo severo rispetto alla battaglia giocata. Nella 12esima partita del girone di ritorno l'Oleggio ... novaratoday.it Serie B - Oleggio Magic cede alla distanza in casa del SocialOsaGli avversari crescono alla distanza e gli Squali devono arrendersi, anche se il divario finale non rispecchia fino in fondo l’intensità della gara. Nella dodicesima giornata del ... pianetabasket.com Social OSA Basket Milano. Afro Sound Machine · Be Happy (Instrumental). Buona Pasqua dalla famiglia SocialOsa! Che questa Pasqua porti a tutti voi la stessa gioia e determinazione che mettiamo in campo ogni giorno. Un caloroso augurio a tutte le - facebook.com facebook