Basket l’Olimpia Milano cade anche con il Bayern tra i fischi del Forum

L’Olimpia Milano ha subito una sconfitta in casa contro il Bayern Monaco nel trentasettesimo turno di Eurolega. La squadra milanese, già eliminata e con poche motivazioni, ha perso davanti ai tifosi presenti al Forum. La partita si è conclusa con il Bayern Monaco che ha ottenuto la vittoria, nonostante i fischi provenienti dal pubblico locale.

Già eliminata e con pochissime motivazioni, l’Olimpia Milano crolla in casa contro il Bayern Monaco nel trentasettesimo turno di Eurolega. Un’altra prestazione decisamente negativa per la squadra di Peppe Poeta, arrivata alla terza sconfitta consecutiva. In un Forum mezzo vuoto e che ha pure fischiato e contestato, l’Olimpia perde per 94-84, subendo anche il sorpasso in classifica dei tedeschi, che si sono trovati avanti anche di 26 punti. C’è davvero pochissimo da salvare per Milano, dove il miglior marcatore è stato Shavon Shields con 14 punti. In doppia cifra hanno chiuso anche Armoni Brooks (13), Giampaolo Ricci (11), Devin Booker e Zach LeDay (10). 🔗 Leggi su Oasport.it

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