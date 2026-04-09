Basic Lazio da esubero a risorsa per i biancocelesti | il croato pronto a rientrare nei piani di Sarri

Dopo due mesi lontano dal campo, Toma Basic si prepara a rientrare nei piani della Lazio. Il centrocampista croato, considerato un esubero fino a poco tempo fa, sta cercando di riconquistare la fiducia di Maurizio Sarri e di tornare a essere una possibilità per la squadra. La sua situazione è cambiata, e ora si trova in una posizione in cui può ambire a un ruolo tra i titolari.

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