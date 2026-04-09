Baseball Rinnovo della partnership con Estra per l’anno 2026

Estra e Siena Baseball Softball Club hanno confermato il rinnovo della collaborazione per la stagione 2026. La partnership coinvolge l’azienda energetica e la squadra di baseball e softball locale, sostenendo le attività sportive e promuovendo iniziative sul territorio. La collaborazione si inserisce in un progetto che punta a rafforzare la presenza dello sport nel contesto senese, con un focus sulla crescita e sulla valorizzazione delle squadre locali.

Estra e Siena Baseball Softball Club annunciano il rinnovo della partnership per la stagione sportiva 2026, in un progetto che unisce sport, energia e territorio a sostegno di una realtà dinamica e in costante crescita nel panorama sportivo senese. L’intesa nasce da una visione condivisa: lo sport come leva di sviluppo sociale, educativo e comunitario, capace di generare energia positiva e rafforzare il legame con il territorio. In questo solco, Estra conferma il proprio ruolo di partner attivo nelle comunità in cui opera, promuovendo iniziative che favoriscono l’inclusione e incoraggiano stili di vita sani e sostenibili. "Lo sport rappresenta uno straordinario veicolo di valori e crescita per le comunità – dichiara il presidente di Estra, Francesco Macrì –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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