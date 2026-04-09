Bari Multiservizi ha chiuso il bilancio del 2025 con un utile di 1,7 milioni di euro. La società si occupa di gestione degli spazi verdi e manutenzione urbana in città. Nei mesi scorsi sono stati completati interventi di cura del verde pubblico e lavori di manutenzione delle aree urbane. La società ha consolidato la propria attività nel settore, portando avanti i progetti previsti per l’anno in corso.

La gestione degli spazi verdi e della manutenzione urbana a Bari ha traguardato un obiettivo economico significativo con la chiusura dell’esercizio 2025 di Bari Multiservizi. La società, che risponde al Comune, ha registrato un utile netto superiore a 1,7 milioni di euro, dato approvato ufficialmente dall’assemblea dei soci dopo un anno di attività intensa. I numeri che emergono dal bilancio delineano un quadro di crescita costante per l’ente partecipato. Il fatturato complessivo ha superato gli 8,1 milioni di euro nel corso del 2025, segnando un incremento rispetto ai risultati ottenuti nel 2024, nonostante si sia assistito a una contrazione dei costi di produzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari Multiservizi vola: utile a 1,7 milioni e verde sempre più curato

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