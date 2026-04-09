Barcellona – Atletico Madrid 0-2 | ospiti spietati in controllo dopo il cartellino rosso in anticipo

Nella partita tra Barcellona e Atletico Madrid, gli ospiti hanno vinto 2-0. La squadra ospite ha preso il comando della partita fin dall'inizio, approfittando di un cartellino rosso mostrato in anticipo ai padroni di casa. La squadra di Madrid ha mantenuto il controllo del gioco e ha segnato due gol nel corso dell'incontro. La partita si è conclusa con il risultato di due reti a zero per gli ospiti.

2026-04-08 22:56:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Atletico Madrid ha approfittato appieno del cartellino rosso del Barcellona nel primo tempo vincendo per 2-0 al Camp Nou nell’andata dei quarti di finale di Champions League. La squadra di casa era ampiamente in vantaggio quando il difensore Pau Cubarsi è stato espulso al 44? per lo sgambetto di Giuliano Simeone. Smettila, Julián Alvarez Una punizione speciale per l’1-0 dell’Atletico Trasmetti in streaming con TNT Sports su HBO Max pic.twitter.comTgrPZzPQ4Y — Calcio su TNT Sports (@footballontnt) 8 aprile 2026 L’arbitro Istvan Kovacs inizialmente aveva ammonito il difensore centrale, ma è stato chiamato al suo monitor e ha deciso che un cartellino rosso diretto era la decisione giusta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Champions League Barcellona-Atletico Madrid: VAR decisivo, rosso a Cubarsì e gol capolavoro di AlvarezUna decisione al VAR cambia volto al quarto di finale di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid e indirizza il match già nel primo tempo.

Barcelona vs Atletico Madrid Last 5 Matchs

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Barcellona-Atletico Madrid 0-2, le pagelle dei quarti di Champions LeagueL'Atletico torna a vincere in casa del Barcellona dopo 20 anni. L'andata dei quarti di finale di Champions League finisce 2-0: apre le marcature Julian Alvarez (voto 7) con una punizione meravigliosa, ... sport.sky.it

59% di possesso palla a favore del Barcellona. 17 tiri totali per il Barcellona, 5 per l'Atletico Madrid 7 tiri in porta per i blaugrana, 3 per i Colchoneros Risultato Barcellona 0 Atletico Madrid 2. La formazione madrilena approfitta dell'espulsione di Cubarsi al 44 - facebook.com facebook

Come era avvenuto già in occasione della sfida di Coppa del Re andata in scena in Catalogna a inizio marzo, il pullman dell'Atletico Madrid è stato preso di mira dai tifosi del Barcellona #CorrieredelloSport x.com