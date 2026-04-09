L’attrice comica Barbara Foria è tornata al Liceo Classico e Scientifico “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco, dove è stata premiata come ex allieva eccellente. L’evento si è svolto il 9 aprile 2026, e ha visto la partecipazione di studenti e docenti che hanno assistito alla cerimonia di riconoscimento. Foria ha ricevuto il riconoscimento per il percorso svolto dopo il diploma presso l’istituto.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 9 APRILE 2026 – Un ritorno carico di significato, tra memoria e presente, quello dell’attrice comica Barbara Foria al Liceo Classico e Scientifico “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco. A distanza di 32 anni dal diploma, l’artista è tornata tra i banchi della sua scuola per ricevere il riconoscimento di ex allieva eccellente, consegnato dalla dirigente scolastica Maria Iervolino. Un momento simbolico che ha riunito circa duecento studenti, coinvolti in un incontro che ha unito racconto personale e confronto diretto. Nel corso dell’evento è stata consegnata una targa celebrativa, a sottolineare il percorso professionale di Foria, oggi protagonista nel panorama teatrale e televisivo nazionale. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Barbara Foria torna al liceo Imbriani di Pomigliano: premiata come ex allieva eccellente

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