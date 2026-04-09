Barbara Eden a 94 anni | il sorriso magico con il marito in foto

Una fotografia pubblicata il 5 aprile mostra un'attrice di lunga carriera con il marito, entrambi sorridenti. L'immagine ritrae la donna, oggi 94enne, in compagnia del coniuge, in un momento di intimità e serenità. La figura pubblica è nota per il suo ruolo in una celebre serie televisiva degli anni Sessanta. La foto ha attirato l'attenzione dei fan e dei media, che hanno commentato il sorriso e la complicità tra i due.

La celebre attrice Barbara Eden, oggi novantaquattrenne, ha condiviso un momento di vita privata attraverso una nuova immagine pubblicata il 5 aprile. La protagonista della serie televisiva I Dream of Jeannie ha festeggiato la primavera insieme al marito Jon Eicholtz. I due coniugi, uniti in matrimonio dal 1991, hanno scelto di celebrare la ricorrenza pasquale indossando orecchie da coniglio colorate. La foto, scattata nel salotto di casa loro, ritrae la coppia sorridente e accompagnata da un augurio di per la festività. Questa vicinanza domestica si aggiunge a un percorso personale che vede l’interprete sempre attiva. Recentemente, infatti, l’attrice ha partecipato alla proiezione del film The Yellow Canary, opera risalente al 1963. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barbara Eden a 94 anni: il sorriso magico con il marito in foto Il magico viaggio di Senzanome. L’ultimo libro di Barbara MalaisiUn bimbo Senzanome è il protagonista di un viaggio in cui ogni Arcano dei Tarocchi si trasforma in regno da scoprire, tra sfide, paure e lezioni... Referendum: fra gli ultimi a votare in Italia marito e moglie del tarantino, 94 e 90 anni A CrispianoFra gli ultimi a votare, oggi nel referendum in materia di giustizia, una coppia di anziani di Crispiano. I Dream of Jeannie ’s Barbara Eden, 94, Shares Special New PhotoI Dream of Jeannie star Barbara Eden, 94, commemorated Easter Sunday with a heartwarming picture alongside her husband Jon Eicholtz. yahoo.com ‘I Dream of Jeannie’ Star, 94, Stuns Fans With Ageless Easter PhotoI Dream of Jeannie star Barbara Eden, 94, stunned in a recent picture shared to social media which showed the star celebrating Easter. entertainmentnow.com