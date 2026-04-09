Barbagia isolata | 6 milioni bloccati e la SP7 che mette a rischio vite

Una strada che collega due comuni della Barbagia è attualmente chiusa, lasciando bloccati circa sei milioni di euro di investimenti e creando difficoltà nella mobilità della zona. L’infrastruttura, fondamentale per il collegamento tra Cossatzu e Tascusi, è inattiva e provoca disagi ai residenti, con possibili ripercussioni sull’economia locale. La situazione mette a rischio anche la sicurezza di chi vive nella zona.

L’infrastruttura stradale che collega Cossatzu e Tascusi, elemento vitale per la viabilità della Barbagia, si trova attualmente in uno stato di paralisi operativa che mette a rischio l’economia e la salute dei residenti. Nonostante lo stanziamento di oltre 6 milioni di euro nel corso del 2023, i lavori sulla SP7 non sono mai stati avviati, trasformando un progetto prioritario in un vuoto amministrativo che isola il territorio. Il costo sociale dell’immobilismo tra salute e logistica locale. Le conseguenze di questo blocco infrastrutturale non si misurano solo in termini di burocrazia, ma colpiscono direttamente la dignità e la sicurezza delle persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barbagia isolata: 6 milioni bloccati e la SP7 che mette a rischio vite Blackout a Cuba: l’embargo blocca le cure e mette a rischio viteNel cuore dell’Istituto di Neurologia e Neurochirurgia de L’Avana, il dottor Orestes López Piloto affronta una realtà quotidiana dove la mancanza di... Sydney, sensori sui tram bloccati: il risparmio che costa vite umaneUn ex dipendente di Transdev ha rivelato che un progetto per installare sensori di sicurezza sui tram di Sydney è stato bloccato a causa dei costi,...