Banda della marmotta libero il più giovane | indagini in corso dopo gli arresti in Irpinia

Dopo circa un mese dagli arresti, uno dei cinque sospettati appartenenti alla banda della marmotta è stato rimesso in libertà. Si tratta del più giovane del gruppo, ventunenne, che aveva origini da Foggia come gli altri quattro fermati. Le indagini continuano a proseguire mentre la polizia approfondisce i dettagli dell’indagine in corso. Nessun altro dettaglio è stato ancora reso pubblico riguardo alle accuse o alle cause della scarcerazione.

È passato poco più di un mese dagli arresti. Ora uno dei cinque fermati è tornato in libertà. È il più giovane del gruppo: ventuno anni, originario di Foggia come gli altri quattro.A finire in manette erano stati tutti e cinque a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Indagini in corso dopo omicidio di giovane a Roma: sospettato un conoscente stretto della vittimaIl corpo di Jlenia Musella, 22 anni, è stato trovato senza vita martedì 3 febbraio 2026, poco dopo le 15.

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Volpiano, assalto al bancomat e arresti lampo: smantellata la banda della marmottaDue boati nella notte, poi la fuga. Ma questa volta il colpo è durato poco più di qualche minuto. L’assalto al bancomat della filiale UniCredit di piazza XXV Aprile, avvenuto nel fine settimana, si è ... giornalelavoce.it

Gianmarco Di Napoli. . ’ 9 2026 Le Prime Notizie dalla Puglia con Frana sulla linea adriatica: lavori in corso, traffico ancora deviato su A14. Colpo della “banda della marmotta” a Torricella. Confermato il ca - facebook.com facebook