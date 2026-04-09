Bambina viene prelevata dai servizi sociali e scoppia la tensione tra le proteste dei familiari
Ieri mattina a Piedimonte Matese, i servizi sociali hanno prelevato una bambina per essere trasferita in una comunità. L’operazione è stata svolta con l’intervento delle forze dell’ordine e della Polizia municipale. La notizia ha scatenato proteste tra i familiari della minore, che si sono radunati in via Aldo Moro in segno di protesta. Non ci sono state altre alterazioni o episodi di violenza durante le operazioni.
Momenti di forte tensione ieri mattina in via Aldo Moro a Piedimonte Matese, dove i servizi sociali, coadiuvati dalle forze dell’ordine e dalla Polizia municipale, hanno eseguito il prelevamento di una minore destinata a una comunità. L’intervento è stato disposto dal Tribunale per i Minori, in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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