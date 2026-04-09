Bambina viene prelevata dai servizi sociali e scoppia la tensione tra le proteste dei familiari

Ieri mattina a Piedimonte Matese, i servizi sociali hanno prelevato una bambina per essere trasferita in una comunità. L’operazione è stata svolta con l’intervento delle forze dell’ordine e della Polizia municipale. La notizia ha scatenato proteste tra i familiari della minore, che si sono radunati in via Aldo Moro in segno di protesta. Non ci sono state altre alterazioni o episodi di violenza durante le operazioni.