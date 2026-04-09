Bambina di 7 anni scompare durante una passeggiata | trovata senza vita in uno stagno a Owston

Una bambina di sette anni è scomparsa durante una passeggiata e il suo corpo è stato ritrovato senza vita in uno stagno nella zona di Owston. La scomparsa ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso. La vicenda ha avuto un forte impatto sulla popolazione, che si è unita nel cordoglio per la perdita della giovane.

La scomparsa e il tragico ritrovamento di Nyla May Bradshaw. Una vicenda drammatica ha scosso il South Yorkshire. La piccola Nyla May Bradshaw, sette anni, è stata trovata senza vita dopo essere scomparsa durante una passeggiata nella zona di Owston, a nord di Doncaster. Il corpo della bambina è stato rinvenuto in uno stagno all’interno di un campo da golf. Soccorsa e trasportata d’urgenza al Doncaster Royal Infirmary, per lei non c’è stato nulla da fare. Cosa è successo: la ricostruzione dei fatti. Secondo quanto emerso durante l’inchiesta, Nyla si trovava sotto la supervisione di una babysitter, che l’aveva portata in un parco della zona. Nel corso della giornata, la bambina avrebbe attraversato un varco nella recinzione, allontanandosi verso un’area boschiva adiacente al campo da golf di Owston. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bambina di 7 anni scompare durante una passeggiata: trovata senza vita in uno stagno a Owston Leggi anche: Scompare una bambina di 10 anni nel Sannio: scattano le ricerche Ore di angoscia per un 13enne: scompare nel nulla durante la passeggiata nei boschi, ritrovato in serataRimini, 6 marzo 2026 – Paura nel pomeriggio a Montefiore Conca per la scomparsa di un ragazzino autistico di 13 anni, ospite della comunità di Ca’... Temi più discussi: Ore 14 2025/26 - Famiglia del bosco, Catherine rivede i bambini per 5 ore: altri incontri a rischio - 02/04/2026 - Video; Mamma e figlia di 7 anni nei centri di detenzione Ice per quasi 20 giorni. Eravamo senza materasso; Pasqua alla Casina di Raffaello; Le suore comboniane in RDCongo: con tenerezza al fianco dei bambini di Kisangani. Bambina di 7 anni annegata durante la gita ai laghi di Revine, l'animatrice: «Non dovevano entrare in acqua»«I bambini non dovevano entrare in acqua». È questa la frase pronunciata sotto giuramento da Tiffany De Martin, animatrice del Grest dell’istituto San Giuseppe di Vittorio Veneto, al centro ieri, 10 ... corrieredelveneto.corriere.it Maria Markovetska, la bambina di 7 anni morta annegata nel lago durante la gita, l'animatrice: «I piccoli non dovevano fare il bagno»REVINE «Non era previsto un bagno nel lago, quei bambini non dovevano entrare in acqua». La dichiarazione choc, che sposta gli equilibri del processo, è stata pronunciata sotto giuramento da Tiffany ... ilgazzettino.it Una bambina libanese di 13 anni si stava riprendendo sui social filmando una passeggiata con il padre, quando sono cadute le prime bombe israeliane su Beirut. Il video ha registrato il momento dell'impatto e la fuga della bambina, spaventata. - facebook.com facebook