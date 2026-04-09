Bach a Ravenna | viaggio nel genio delle Variazioni Goldberg

Sabato 11 aprile alle 16:30, nella Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani in via Dante a Ravenna, si terrà un evento dedicato alle Variazioni Goldberg di Bach. L'incontro si concentrerà sul capolavoro del compositore tedesco, offrendo un approfondimento sui dettagli musicali e storici dell'opera. L'evento è aperto al pubblico e prevede una presentazione che mira a far conoscere meglio questa composizione.

Sabato 11 aprile, alle ore 16:30, la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani in via Dante a Ravenna ospiterà un approfondimento dedicato al capolavoro di Bach. L’incontro, organizzato dall’Associazione Musicale Angelo Mariani nell’ambito della rassegna Ravenna Musica off, vedrà la partecipazione della pianista e docente Maria Cristina Ceroni insieme al pianista Fiorenzo Pascalucci per una lezione sulle Variazioni Goldberg. Un percorso preparatorio verso il concerto di Angela Hewitt. L’appuntamento presso i Chiostri Francescani non è un evento isolato, ma si inserisce strategicamente nel calendario della stagione Ravenna Musica.... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bach a Ravenna: viaggio nel genio delle Variazioni Goldberg Ceroni e Pascalucci presentano le variazioni Goldberg di BachIn preparazione del concerto di lunedì 13 aprile della stagione “Ravenna Musica” che vedrà la pianista canadese Angela Hewitt interpretare una delle... Pomeriggi musicali al Mic: Roberto Loreggian interpreta le Variazioni Goldberg di BachLe Variazioni Goldberg rappresentano uno dei capolavori più straordinari e affascinanti del repertorio barocco, un’opera che ha attraversato i secoli... Bach's Mathematical Masterpiece: Goldberg Variations Part 1 Le Variazioni Goldberg di Bach . Il concerto a Castel BologneseStasera alle 21 il trio d’archi di I Virtuosi di Sansevero suonerà nella chiesa di San Sebastiano di Castel Bolognese, in via Emilia Interna. Il gruppo, composto da Riccardo Zamuner al violino, ... ilrestodelcarlino.it Hewitt e le ’Variazioni Goldberg’. La pianista porta Bach in trionfoAngela Hewitt, una delle pianiste più celebri al mondo e la prima donna a vincere la Medaglia Bach della Città di Lipsia, si esibirà in un memorabile concerto con le ‘Variazioni Goldberg’ di Johann ... lanazione.it