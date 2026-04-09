A Azzano Mella, in provincia di Brescia, due agnelli sono stati trovati morti dopo essere stati azzannati. La polizia provinciale sta conducendo le indagini per identificare l’animale responsabile, ma al momento non ci sono certezze sulla specie coinvolta. Sono in corso verifiche per determinare se si tratti di lupi, cani inselvatichiti o altri predatori. La scena è stata segnalata da alcuni allevatori della zona.

Azzano Mella (Brescia), 9 aprile 2026 – Lupi, cani inselvatichiti o altri predatori? Al momento non è possibile rispondere e dare un nome all’animale che ha ucciso due agnelli ad Azzano Mella, in bassa bresciana. A documentare quanto accaduto e a raccogliere indizi utili a capire che creatura ha ucciso i due cuccioli sono stati gli agenti della polizia provinciale di Brescia. Hanno trovato ferite profonde riconducibili a morsi di animali con zanne sviluppate. Un particolare, però, lascia senza risposta una domanda cruciale: i responsabili non si sono cibati della carne. Forse sono stati messi in fuga dall’arrivo di qualcuno oppure da rumori improvvisi che li (o lo) hanno spaventato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Azzano Mella, azzannati e uccisi due agnelli. Lupi o cani inselvatichiti? Indaga la polizia provinciale

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