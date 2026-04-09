Nella giornata di oggi, alla Gmr Enlights di Bertinoro, alcuni lavoratori hanno deciso di partecipare a uno sciopero di solidarietà, nonostante tre colleghi siano stati licenziati. La produzione si è fermata, le macchine sono rimaste a riposo e il clima tra i dipendenti si è fatto più teso. La situazione ha attirato l’attenzione di chi lavora nello stabilimento, creando un momento di tensione tra le parti coinvolte.

Le braccia incrociate e il silenzio dei macchinari hanno rotto la routine produttiva alla Gmr Enlights di Bertinoro, dove la solidarietà tra colleghi ha preso il sopravvento sulle gerarchie contrattuali. Non è stata una protesta ordinaria quella che ha visto i dipendenti scioperare per un’ora, ma una risposta corale alla decisione aziendale di interrompere, senza alcun preavviso, tre missioni di lavoro in somministrazione. La scelta di lasciare a casa due uomini e una donna, tutti in staff leasing, ha scosso lo stabilimento, specialmente dopo aver appreso che tra i coinvolti figura una coppia con un bimbo di appena 18 mesi. Un fatto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Azienda lascia a casa 3 lavoratori. Gli altri scioperano per solidarietà

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