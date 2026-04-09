Avvocato della famiglia Caliendo in tv depositato un esposto nei suoi confronti

Un avvocato che rappresenta la famiglia Caliendo è stato invitato in televisione, dove sono state discusse alcune questioni legali. Nel frattempo, è stato depositato un esposto che riguarda questa persona e che chiede di valutare l’apertura di un procedimento disciplinare o giudiziario. La documentazione è stata presentata alle autorità competenti e contiene dettagli che saranno esaminati dagli organi preposti. La vicenda si sviluppa in un quadro di attenzione mediatica e procedimenti legali in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Un esposto, nel quale si chiede di valutare l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, è stato presentato in relazione all’intervento che il legale ha tenuto nel corso della puntata della trasmissione tv “Lo stato delle Cose” andata in onda lo scorso 16 marzo. L’esposto è indirizzato, tra gli altri, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, alla Rai, ai garanti per la protezione dei dati personali e per le garanzie nelle comunicazioni, e anche alla Procura di Napoli “ per le valutazioni di rilievo penale”. Nella puntata venne affrontato il caso del piccolo Domenico Caliendo sottoposto a trapianto di cuore nell’ospedale Monaldi dal cardiochirurgo Guido Oppido. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avvocato della famiglia Caliendo in tv, depositato un esposto nei suoi confronti Famiglia del bosco, i genitori fanno un esposto nei confronti dell'assistente sociale: «È ostile»Secondo quanto riporta il documento Veruska D’Angelo «non ha svolto il proprio incarico con l’imparzialità richiesta dal ruolo». Famiglia nel bosco, esposto dei coniugi Trevallion nei confronti dell’assistente socialeL’iniziativa porta la firma degli avvocati, secondo cui «la professionista non avrebbe mantenuto la necessaria equidistanza richiesta dal ruolo,... Temi più discussi: Avvocato famiglia Caliendo: Mi vogliono zittire, sto toccando poteri forti; Legale famiglia Caliendo, 'Patrizia informata da Oppido? E' diffamazione'; Avvocato famiglia Caliendo: Diffamato da colleghi, intervenga l'Ordine; Domenico Caliendo, il legale della famiglia denuncia: Continue pressioni e diffamazioni. Cosa è successo. Avvocato della famiglia Caliendo in tv, depositato un espostoUn esposto, nel quale si chiede di valutare l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, è stato pres ... ansa.it La morte di Domenico Caliendo, presentato esposto contro l'avvocato Francesco PetruzziUn esposto, nel quale si chiede di valutare l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico ... ilmattino.it Domenico, il Monaldi apre al risarcimento. Lo rende noto l'avvocato della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi - facebook.com facebook