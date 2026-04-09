Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip, Ibiza Altea ha commentato sui social se il suo comportamento abbia potuto disturbare. La notizia ha attirato l'attenzione di molti fan e follower, che hanno seguito le sue parole e reazioni sulla vicenda. La sua uscita dalla casa più spiata d’Italia ha suscitato diverse discussioni tra gli appassionati del reality.

a Casa del Grande Fratello Vip non smette mai di sorprendere e l’eliminazione di Ibiza Altea ne è la conferma. Terza concorrente a lasciare il reality, la sua uscita ha colto di sorpresa sia il pubblico sia gli stessi coinquilini. Solo qualche ora prima dell’eliminazione, Ibiza aveva ricevuto due aerei dai suoi sostenitori, segnali di un fandom attivo e pronto a sostenerla al televoto. Eppure, quando è arrivato il verdetto finale, le aspettative sono state ribaltate. Nomination e verdetto a sorpresa. Ibiza era in nomination insieme alla papabile finalista Antonella Elia e a Marco Berry. Molti credevano che le due donne si sarebbero salvate, viste le loro dinamiche attive nella Casa tra confronti, liti e momenti di tensione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Avrò dato fastidio?”: Ibiza Altea commenta l’uscita dal Grande Fratello Vip

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