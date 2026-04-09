Avellino settimana calda | recuperi assenze e scelte obbligate

A Avellino, la settimana si presenta ricca di impegni e decisioni importanti, con recuperi da effettuare, assenze da gestire e scelte obbligate da prendere. La situazione ha generato alcune preoccupazioni tra i tifosi e la dirigenza, in particolare riguardo alle condizioni fisiche di un giocatore chiave, che ha richiesto attenzione e valutazioni specifiche. La squadra si prepara così a affrontare un periodo di confronti e cambi di formazione.

Tempo di lettura: 3 minuti L’inizio della settimana aveva acceso più di qualche preoccupazione in casa Avellino, soprattutto per le condizioni fisiche di Luca Palmiero. Il regista biancoverde era stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso della sfida del “Barbera” contro il Palermo, fermato da una forte contusione al ginocchio che ne aveva limitato la prestazione già dopo la mezz’ora di gioco. Una situazione che aveva spalancato le porte ad Andrea Le Borgne, subentrato in corsa e subito chiamato a gestire i tempi della squadra. Nel corso della seduta a porte aperte, però, sono arrivati segnali incoraggianti proprio sul fronte Palmiero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, settimana calda: recuperi, assenze e scelte obbligate Juve, assenze obbligate e possibili sorprese: i cambi di Spalletti per tentare l’impresaSi avvicina sempre di più il ritorno dei play-off di Champions League tra Juventus e Galatasary. Leggi anche: LA FORMAZIONE. Scelte obbligate a centrocampo