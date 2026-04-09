Avellino riaperto Parco Manganelli

Dopo quattro mesi di chiusura a causa di una frana, i cancelli di Parco Santo Spirito-Manganelli sono stati riaperti. La riapertura del parco ha permesso a famiglie, bambini e sportivi di tornare a frequentare l’area verde nel centro della città. La decisione di riaprire il parco segue i lavori di messa in sicurezza eseguiti nelle ultime settimane. La zona era stata interdetta al pubblico da dicembre scorso.

Dopo quattro mesi dalla chiusura per frana, i cancelli di Parco Santo Spirito-Manganelli si sono riaperti per la gioia di famiglie, bambini e sportivi della città. Il parco, storica oasi verde di Avellino, era stato interdetto al pubblico a seguito di un grave cedimento franoso che aveva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Smottamento al Parco Manganelli, "Insieme per Avellino e l'Irpinia": "Anni di incuria e scarsa manutenzione"È notizia di queste ore uno smottamento avvenuto al Parco Manganelli, il polmone verde più grande della città di Avellino. Parco Manganelli, chiusura prolungata per frana: incertezza sui tempi di riaperturaLa zona, segnata nel corso dell’anno precedente da segni di instabilità, era già stata oggetto di preoccupazioni, come dimostrato dal crollo di una... Avellino. Tornano jogging e passeggiate, riaperto Parco Manganelli