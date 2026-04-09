Nella mattinata di oggi la viabilità toscana è stata fortemente congestionata a causa di diversi incidenti e code che si sono verificati sull'autostrada A1 e sulla superstrada FiPiLi, creando disagi e rallentamenti nel traffico. La situazione ha coinvolto principalmente il nodo fiorentino e la zona pisana, con ripercussioni su un ampio numero di veicoli in transito. La circolazione è rimasta congestionata per diverse ore, interessando molti automobilisti.

FIRENZE – Una serie di incidenti e code su A1 e FiPiLi ha paralizzato la viabilità nel nodo fiorentino e nel tratto pisano della superstrada nella mattinata di oggi (giovedì 9 aprile), con ripercussioni significative per migliaia di automobilisti. Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 8 sull’ autostrada A1 Milano-Napoli, al chilometro 276,7, tra l’uscita di Firenze Scandicci e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Bologna: due mezzi pesanti si sono scontrati, costringendo a incanalare il traffico su una sola corsia per consentire i soccorsi. La coda ha rapidamente raggiunto i 4 chilometri. Un uomo di 54 anni, rimasto coinvolto nell’incidente, è stato trasportato dal 118 all’ospedale Nuovo San Giovanni di Dio di Torregalli in codice giallo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Autostrada e FiPiLi nel caos, mattina nera per la viabilità toscana

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