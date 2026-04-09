Una vettura trascurata può portare a costi più elevati a causa di una manutenzione insufficiente, con ripercussioni sia sulla sicurezza che sulle finanze di famiglie e imprese. La mancata attenzione alle esigenze dell’auto, come i controlli periodici e la sostituzione di parti usurate, può comportare conseguenze economiche significative, aumentando le spese per riparazioni e interventi straordinari.

Gestire con attenzione il proprio veicolo non è solo una questione di sicurezza stradale, ma un pilastro fondamentale per la stabilità del bilancio familiare e delle imprese. Un’auto sottoposta a controlli regolari garantisce consumi ridotti, prestazioni costanti e una maggiore protezione della sicurezza, evitando che piccoli ritardi nella manutenzione si trasformino in costi imprevisti e pesanti. L’impatto invisibile dei componenti usurati sul portafoglio. Ignorare i segnali di un motore che fatica o rimandare il controllo degli pneumatici ha un costo diretto e misurabile. I dati evidenziano come una vettura trascurata possa registrare incrementi nei consumi di carburante compresi tra il 10% e il 15% rispetto a un modello mantenuto secondo le specifiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auto trascurata: come la scarsa manutenzione gonfia i costi in pompa

Leggi anche: Auto sempre più care, aumentano prezzi, assicurazioni e costi di manutenzione

Strade malmesse per scarsa manutenzioneTempo fa a Palata Pepoli stava piovendo e ho scattato alcune foto di operai forse della Città metropolitana che cercavano di tamponare, con badilate...