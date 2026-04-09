Il 9 aprile 2026, in località Capitello, nel Comune di Montecorice, un’auto è uscita di strada e ha finito la sua corsa in un burrone. A bordo dell’automobile c’erano quattro persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e un’ambulanza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Un grave incidente stradale ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Montecorice, nel Cilento. Nella mattinata del 9 aprile 2026 un’ autovettura è uscita di strada in località Capitello, precipitando in un profondo burrone. Soccorsi immediati e massiccio dispiegamento di forze. La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente con l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono state inviate squadre provenienti dai distaccamenti di Vallo della Lucania e Agropoli, coordinate dal comando provinciale. La conformazione impervia del territorio e la profondità del dirupo hanno reso particolarmente complesse le operazioni di recupero. Intervento dei nuclei specializzati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto precipita in un burrone: quattro persone a bordo

Incidente a Montecorice, auto con a bordo 4 persone precipita in un burrone: ci sono feritiL'incidente si è verificato nella mattinata odierna nella cittadina del Cilento, in provincia di Salerno.

Montecorice, auto finisce in un burrone in località Capitello: quattro persone coinvolteIncidente stradale a Montecorice, in località Capitello, dove un’auto è finita in un burrone per cause ancora in corso di accertamento.

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Paura a Montecorice. Auto con a bordo quattro persone precipita in un burroneIncidente stradale questa mattina a Montecorice, in località Capitello. Un’auto con 4 persone a bordo è andata fuori strada precipitando in un burrone. Per estrarre i passeggeri è stato necessario l’i ... ondanews.it

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