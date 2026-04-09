Auto in fiamme nel traffico | spavento per la conducente e due ragazzi

Una vettura ha preso fuoco nel traffico mattutino, creando scompiglio tra gli automobilisti e i passanti. L’incendio si è verificato tra viale Atlantici e via Meomartini, durante le ore di punta. La conducente e due ragazzi sono rimasti coinvolti nell’incidente, che ha causato una scena di panico tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mattinata di paura nel cuore della città, tra viale Atlantici e via Meomartini, proprio durante l’ora di punta per l’ingresso negli uffici e nelle scuole. Una Fiat Panda alimentata a gas, con alla guida una donna e a bordo due ragazzi, mentre percorreva la zona per imboccare via Meomartini, ha iniziato improvvisamente a sprigionare fumo dal vano motore. La conducente, accortasi subito della gravità della situazione, ha accostato il veicolo e chiesto aiuto. Il fumo è stato notato anche da alcuni agenti della Polizia Stradale presenti a pochi metri di distanza: i poliziotti sono intervenuti tempestivamente utilizzando gli estintori e avviando le prime operazioni di soccorso, aiutando gli occupanti a uscire dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto in fiamme nel traffico: spavento per la conducente e due ragazzi Fipili: auto in fiamme a Pontedera, conducente riesce a mettersi in salvo. Traffico in tiltPONTEDERA (PISA) – Paura nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo 2026, sulla Fipili. Spavento a Carpi, finisce dentro un supermercato con l’auto: ferito il conducenteCarpi (Modena), 21 gennaio 2026 – Un brutto incidente attorno all’ora di pranzo oggi a Carpi: un’auto ha sfondato una vetrina ed è finita all'interno... Temi più discussi: Prende fuoco un’auto nel parcheggio del Decathlon di Seriate, l’intervento dei vigili del fuoco-Foto; Auto a fuoco nelle campagne: rinvenuto all'interno il cadavere di una donna; Dolianova, auto in fiamme nella notte: intervengono i vigili del fuoco; Auto a fuoco nel parcheggio dell’Impero, discoteca evacuata nella notte. Corbetta: auto in fiamme alla rotonda nei pressi dell’OndaverdeUna coltre di fumo nero si è levata nel cielo nel pomeriggio di oggi lungo la statale 11 a Corbetta. Per cause ancora da chiarire un’auto ha preso fuoco all’altezza della rotonda dell’Ondaverde. Sul p ... ticinonotizie.it Auto in fiamme nel parcheggioMONTE URANO - L'sos è partito da contrada Monte. E li sono arrivati i soccorsi. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di ... cronachefermane.it Dal sogno di un’auto nuova all’incubo di perdere i risparmi il passo è stato breve - facebook.com facebook Due auto incendiate in un parcheggio a Bernezzo, indagini su un video postato in rete x.com