Una mostra dedicata a auto e moto storiche apre le sue porte alle Cascine di Firenze, attirando appassionati e curiosi. Sono esposti circa 250 veicoli, molti dei quali considerati veri e propri simboli del passato motoristico. La giornata offre l’opportunità di ammirare veicoli di epoche diverse, con particolare attenzione ai dettagli di design e alle caratteristiche tecniche. L’evento si svolge in un’area all’aperto, con pubblico proveniente da diverse regioni.

Firenze, 9 aprile 2026 - Una giornata tutta dedicata alla passione per i motori, tra storia, design e cultura vintage. L’appuntamento è domenica 12 aprile all’Ippodromo del Visarno di Firenze, che ospita Firenze Motori, un evento che trasformerà lo spazio del parco delle Cascine in un grande museo dinamico a cielo aperto, per la gioia di fiorentini, turisti e appassionati di tutte le età. Protagoniste della manifestazione saranno ovviamente le oltre 250 vetture e motocicli, tra modelli d’epoca e contemporanei, capaci di raccontare l’evoluzione tecnica ed estetica del mondo automotive. https:www.lanazione.itmeteoestate-2026-s4tw7qfn Un percorso immersivo tra carrozzerie iconiche, rarità meccaniche e pezzi unici che hanno segnato intere generazioni e che per una giornata si possono ammirare al parco delle Cascine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto e moto leggendarie in mostra, 250 bolidi da ammirare alle Cascine

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