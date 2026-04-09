Australia ripristinato il per l’abusatore di una bambina

In Australia, un tribunale amministrativo ha revocato il divieto di soggiorno a un cittadino britannico condannato per aver molestato la nipote acquisita quando aveva nove anni. La decisione permette ora all'uomo di tornare nel paese, dopo che in passato era stato escluso per motivi di sicurezza. La vicenda riguarda un caso di abuso su minore e ha attirato l'attenzione pubblica sulla questione dell’immigrazione e delle sanzioni legate a reati di questo tipo.

Un tribunale amministrativo in Australia ha disposto il ripristino del per un cittadino britannico, precedentemente condannato per aver molestato la nipote acquisita quando questa aveva nove anni. La decisione, che scuote l’opinione pubblica per la natura del reato, si basa su una valutazione dei legami affettivi e delle condizioni di salute dell’imputato nel territorio australiano. Il caso ruota attorno a un uomo anziano che, dopo aver scontato 14 mesi di carcere a seguito di una sentenza emessa nel febbraio 2024 dalla corte distrettuale del Western Australia, ha ottenuto il diritto di risiedere nuovamente nel Paese. L’episodio criminoso,... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia, ripristinato il per l’abusatore di una bambina Leggi anche: Ermal Meta a Sanremo 2026 con “Stella Stellina”: “Parla di una bambina di Gaza, una bambina senza nome che appartiene a un popolo senza voce. Se vincessi, all’Eurovision canterei questa canzone” Una questione di cuore. Corsa contro il tempo per salvare una bambinaMentre l’italia piange il piccolo Domenico, morto per le conseguenza di un trapianto fallito, a oltre 4000 chilometri di distanza, in Senegal, c’è... Si parla di: Australia nei colloqui sulla riapertura dello Stretto di Hormuz; Medio Oriente, Cina e Pakistan presentano un piano di pace. San Vito, ripristinato il servizio per il ritiro delle apparecchiature elettricheA San Vito, dopo una lunga sospensione, è stato ripristinato il servizio per il ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nelle abitazioni (Raee). Ad effettuare il ritiro ... unionesarda.it