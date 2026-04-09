Aumenti e arretrati spetteranno anche a docenti e ATA in pensione tra il 2025 e il 2027?

Durante un question time trasmesso il 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con un rappresentante della UIL Scuola RUA come ospite, si è discusso del rinnovo contrattuale per il comparto istruzione e ricerca. In particolare, si è parlato della questione degli aumenti salariali e degli arretrati, con riferimento anche ai docenti e al personale ATA in pensione tra il 2025 e il 2027.

Nel question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è parlato di rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. L’ipotesi di intesa economica è stata firmata il 1° aprile e in attesa della firma definitiva e degli effetti previsti per il personale scolastico, qualche chiarimento anche per i pensionati del 2025 e quelli futuri del 2026 e 2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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