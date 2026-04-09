Auditel 8 aprile 2026 | Pretty Woman domina la serata ottimi ascolti per Le Iene e La Ruota della Fortuna
Nella serata dell’8 aprile 2026, “Pretty Woman” si è posizionata come il programma più visto, conquistando un pubblico consistente. Su Rai1 e Canale 5 sono andati in onda alcuni tra i programmi più seguiti, registrando ascolti elevati. I talk show e le fiction hanno raccolto risultati positivi, mentre “Le Iene” e “La Ruota della Fortuna” hanno ottenuto buoni numeri di spettatori.
Su Rai1 e Canale 5 grandi numeri per i programmi in prime time, mentre i talk show e le fiction ottengono buoni risultati. Rai1 ha registrato un ottimo ascolto con la replica di Pretty Woman, che ha attratto 2.299.000 spettatori (13.7% di share). In contemporanea, Canale 5 ha visto il suo programma Forbidden Fruit conquistare 1.867.000 spettatori con il 12.1% di share, mentre su Rai2, il programma Stasera Tutto è Possibile ha raccolto 1.971.000 spettatori (14.5%). Su Italia1, dopo una presentazione di Le Iene, il programma ha registrato 1.001.000 spettatori (8.1%). Anche Rai3 ha ottenuto un buon risultato con Chi l’ha Visto?, raggiungendo 1.337. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Leggi anche: Ascolti tv 8 aprile 2026: Pretty Woman, Forbidden Fruit, Stasera tutto è possibile, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Leggi anche: Ascolti tv, 5 aprile 2026: Filumena Marturano, Le donne della Bibbia, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Temi più discussi: Pretty Woman torna su Rai 1 per la 33ª volta: il rito TV che sfida Stefano De Martino; Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 8 aprile in prima serata; Ascolti TV martedì 7 aprile: Il commissario Montalbano vince (16%), Belve (8,8%) e il Grande Fratello (16,5%); Ascolti TV | Martedì 7 Aprile 2026. Vince Montalbano in replica (16%), Belve all'8.8%, benissimo Floris (11.1%).
Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vince)Stasera Tutto è Possibile scendo sotto i 2 milioni di spettatori, Pretty Woman al 13,7% di share, Veronica Gentili e Le Iene si confermano: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti TV ieri sera, 8 aprile 2026: chi ha vinto tra STEP e Forbidden Fruit?Oltre a STEP, sono tornati, come ogni mercoledì, tanti contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, con anche il documentario a cura di Roberto Saviano su LA7 ... money.it
"Edward: che cosa vuoi Vivian Vivian: voglio la favola... Edward: e dopo che lui l'ha salvata, che succede!" Vivian: che lei salva lui!" Adesso in onda Pretty Woman, impossibile non sognare con questo film e con due protagonisti così - facebook.com facebook
Su Rai1 il film cult “Pretty Woman” x.com