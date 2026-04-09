Auditel 8 aprile 2026 | Pretty Woman domina la serata ottimi ascolti per Le Iene e La Ruota della Fortuna

Nella serata dell’8 aprile 2026, “Pretty Woman” si è posizionata come il programma più visto, conquistando un pubblico consistente. Su Rai1 e Canale 5 sono andati in onda alcuni tra i programmi più seguiti, registrando ascolti elevati. I talk show e le fiction hanno raccolto risultati positivi, mentre “Le Iene” e “La Ruota della Fortuna” hanno ottenuto buoni numeri di spettatori.