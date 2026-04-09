Tre dirigenti sono stati arrestati a Bologna con l'accusa di aver causato un incendio aggravato e di aver messo in atto atti persecutori nei confronti di un collega di un'azienda di San Lazzaro di Savena. L'incendio ha interessato l'auto di un dipendente, e si sospetta che la vendetta fosse legata a un tentativo di ostacolare la carriera del collega. L'inchiesta prosegue per chiarire i dettagli dell'episodio.

Tre arresti per incendio aggravato e atti persecutori, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena. I provvedimenti sono stati eseguiti su ordinanza del Giudice, dopo che le indagini hanno fatto luce su una serie di episodi avvenuti tra il 9 ottobre 2025 e il 17 ottobre 2025 in provincia di Bologna, con il coinvolgimento di dirigenti d’azienda e un complice, tutti italiani. Le indagini e la scoperta del movente Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scaturita da un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Atti persecutori in un'azienda di San Lazzaro di Savena, incendiata l'auto di un dipendente: il provvedimento

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Atti persecutori in un'azienda di San Lazzaro di Savena, incendiata l'auto di un dipendente: il provvedimentoTre dirigenti arrestati a Bologna per incendio aggravato e atti persecutori: volevano vendicarsi di un collega che ostacolava la carriera. virgilio.it