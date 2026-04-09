Attacchi a militari italiani dell’Unifil | È inaccettabile devono chiarire

Sono stati segnalati attacchi contro militari italiani presenti nella missione delle Nazioni Unite in Libano. Le autorità italiane hanno condannato gli episodi, definendoli inaccettabili e chiedendo spiegazioni. La situazione nel paese rimane tesa, con il conflitto tra Israele e altre fazioni che continua a coinvolgere anche le forze di peacekeeping presenti nella regione. La tensione si mantiene alta e le comunicazioni ufficiali sono in corso per chiarire i dettagli degli incidenti.

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