ATP Montecarlo Berrettini ko contro Fonseca | 6-3 6-2 per il brasiliano

Da ildifforme.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo ATP di Montecarlo, il tennista italiano ha perso l'incontro degli ottavi di finale contro il giovane brasiliano. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-3 e 6-2 a favore di Fonseca. Berrettini ha dovuto lasciare il campo dopo questa sfida, che ha visto il brasiliano prevalere in modo netto. La competizione prosegue con altri incontri nella fase a eliminazione diretta.

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Matteo Berrettini all’ ATP Masters 1000 Monte Carlo. L’azzurro è stato sconfitto in due set dal brasiliano João Fonseca, numero 40 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-2in un’ora e un quarto di gioco. Il primo set si decide soprattutto al servizio: Berrettini paga una bassa percentuale di prime (appena il 43%) e il break subito nell’ottavo game, che consente a Fonseca di chiudere 6-3 dopo soli 36 minuti. Il brasiliano si dimostra subito molto solido, sfruttando ogni incertezza dell’italiano. Nel secondo parziale l’inizio è equilibrato, con un break e controbreak nei primi giochi, ma dal 2-2 cambia tutto: Fonseca alza il livello, conquista quattro game consecutivi e chiude senza difficoltà sul 6-2. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - ATP Montecarlo, Berrettini ko contro Fonseca: 6-3, 6-2 per il brasiliano

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