ATP Montecarlo Berrettini ko contro Fonseca | 6-3 6-2 per il brasiliano

Nel torneo ATP di Montecarlo, il tennista italiano ha perso l'incontro degli ottavi di finale contro il giovane brasiliano. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-3 e 6-2 a favore di Fonseca. Berrettini ha dovuto lasciare il campo dopo questa sfida, che ha visto il brasiliano prevalere in modo netto. La competizione prosegue con altri incontri nella fase a eliminazione diretta.

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Matteo Berrettini all’ ATP Masters 1000 Monte Carlo. L’azzurro è stato sconfitto in due set dal brasiliano João Fonseca, numero 40 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-2in un’ora e un quarto di gioco. Il primo set si decide soprattutto al servizio: Berrettini paga una bassa percentuale di prime (appena il 43%) e il break subito nell’ottavo game, che consente a Fonseca di chiudere 6-3 dopo soli 36 minuti. Il brasiliano si dimostra subito molto solido, sfruttando ogni incertezza dell’italiano. Nel secondo parziale l’inizio è equilibrato, con un break e controbreak nei primi giochi, ma dal 2-2 cambia tutto: Fonseca alza il livello, conquista quattro game consecutivi e chiude senza difficoltà sul 6-2. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - ATP Montecarlo, Berrettini ko contro Fonseca: 6-3, 6-2 per il brasiliano Leggi anche: Berrettini eliminato da Fonseca, il brasiliano vola ai quarti dell’Atp Montecarlo 2026 LIVE Berrettini-Fonseca 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: brasiliano solido al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Berrettini agli ottavi: Medvedev dominato 6-0, 6-0; Tennis, Montecarlo: Berrettini travolge Medvedev con un doppio 6-0, fuori Musetti e Cobolli; Tennis Tracker: segui tutti gli aggiornamenti del tennis mondiale; Berrettini al 2° turno, Darderi ko con Hurkacz. Sinner-Machac a Montecarlo mentre Berrettini è ko: i match di oggi e chi è il ceco Air MachetePer l'altoatesino Sinner, che punta a tornare numero 1 al mondo scalzando lo spagnolo Carlos Alcaraz, c’è il ritorno contro Tomas Machac, il ceco (attualmente numero 53 del mondo) già battuto tre ... tg.la7.it Atp Montecarlo, oggi gli ottavi: Berrettini ko in due set, Zverev avanza. Adesso gioca Sinner, poi Alcaraz. Il programmaOttavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo. Due gli azzurri in campo e tante teste di serie. Il programma ... ilmessaggero.it Sinner-Machac a Montecarlo, Jannik adesso in campo a caccia dei quarti - facebook.com facebook #Berrettini e la battuta che fa impazzire Montecarlo: "Servo come mio padre". Il tutto davanti al papà... x.com